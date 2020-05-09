Ночь музеев: программа онлайн-мероприятий в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Онлайн-марафон состоится в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Городские музеи поделятся экскурсиями, выставками и другими материалами в своих социальных сетях и на официальных сайтах.

Программа:



- Музейно-выставочный центр "Микула" подготовил для нижегородцев пешеходную экскурсию "Улица 50-летия Победы". Прямой эфир состоится в 16:00. В 16:30 пройдет онлайн - экскурсия "Быт хозяйки ХIХ века", в 17:00 в прямом эфире сотрудники центра проведут экскурсию по военному залу музея. Присоединиться к мероприятию можно в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте и Facebook.

- Музей имени А.М. Горького представит видеофильм, презентации об истории филиалов музея, а также виртуальную выставку уникальных экспонатов, в том числе поступивших в военные годы и переданных семьей Пешковых. Следить за публикациями можно в соцсетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.



- Музей имени Н.А. Добролюбова проведет видео-беседу, мультимедийные рассказы, мастер-классы и лекции. В программе также запланирован видеопоказ игрушек 30-40-х годов с комментарием коллекционера Евгения Смирнова. Материалы можно будет увидеть на сайте музея и в соцсетях ВКонтакте, Facebook.

- Музей имени А.Д. Сахарова покажет поэтический концерт в формате флешмоба, а также тематическую видеоэкскурсию "Отец советской водородной бомбы". Следить за публикациями можно на сайте музея и в соцсетях ВКонтакте, Facebook.

- Русский музей фотографии с 11:00 до 23:00 проведет виртуальную фотовыставку "С "Лейкой" и блокнотом. Военные корреспонденты Великой Отечественной", лекцию "Фотокамеры военных корреспондентов", видео-конференцию со школьниками "Война. Семейные истории". Особенную ценность представит видеоролик с рассказом о роли здания музея в период Великой Отечественной войны. Материалы будут размещены на сайте музея и в соцсетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.

- Щелоковский хутор покажет видеорассказ "Война коснулась всех", подборку видео о фестивале исторической реконструкции, а также снимавшийся в музее документальный фильм, посвящённый фронтовым письмам. Это и многое другое будет ждать нижегородцев на сайте музея и в соцсетях ВКонтакте, Facebook.

- Музей техники и оборонной промышленности приглашает посетить виртуальную экскурсию на своем сайте.



- Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко в течение дня представит запись экскурсии по залам и планетария, также зрители смогут заглянуть в оранжерею и посмотреть на телескопы, пройдя по ссылке.



Кроме того, в рамках акции нижегородцев приглашают посетить виртуальные школьные музеи. Например, экспозицию Музея боевой славы школы №41, которая расскажет о героях-пионерах, о ветеранах и жителях микрорайона Мещерское озеро. Музей школы №110 был основан ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Павловной Гвоздиковой. Экспозиция рассказывает о главных битвах войны. Школа №173 организует виртуальную экскурсию по школьному музею – лаборатории "Кабинет физических демонстраций им. К.В. Дубовского". Педагоги школы №46 подготовили виртуальное путешествие по Советскому району "Советский район от А до Я". Информация будет размещена на сайте школы. Школа №44 подготовит онлайн-экскурсию по экспозиции "Военно-морская слава Нижегородцев".



Участие в "Ночи музеев" также примут библиотеки Сормовского района. В частности, Центральная районная детская библиотека им. Н.А. Зайцева в 19:00 познакомит читателей с жизнью и деятельностью талантливого инженера-конструктора Н.А. Зайцева, соратника выдающегося конструктора судов на подводных крыльях Р.Е. Алексеева. В фонде музейной экспозиции содержатся уникальные документы по судостроению, фото- и видеоматериалы, личные вещи нашего знаменитого земляка. В 18:00 детская библиотека имени Л.А. Кассиля приглашает желающих на виртуальную экскурсию "Держава армией крепка", рассказывающую об истории создания русской армии.



Следить за акцией "Ночь музеев-2020" также можно будет в течение дня на платформе ВКонтакте в ленте новостей Нижнего Новгорода.

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