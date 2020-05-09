Последние новости рубрики Общество
15 мая 2020 16:36  [65] Более 136 млн рублей направлено на дополнительные выплаты нижегородским медикам
15 мая 2020 16:16  [85] Берег озера очистили от мусора после жалобы нижегородки в соцсети
15 мая 2020 16:03  [77] "Ростелеком" занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС
15 мая 2020 14:47  [1032] Депутат думы Дзержинска Роман Трошин скончался на 37-м году жизни
15 мая 2020 14:28  [115] Wink компании "Ростелеком" представил рейтинг просмотров во время майских праздников
15 мая 2020 14:04  [473] Нижний Новгород показывает наибольший прирост по числу заболевших коронавирусом
15 мая 2020 13:09  [1118] Еще три нижегородца умерли от COVID-19, увеличив число скончавшихся до 40
15 мая 2020 12:17  [247] Объявлен конкурс на благоустройство парка "Швейцария"
15 мая 2020 11:58  [552] Нижегородцы продолжают нарушать режим изоляции, несмотря на административные протоколы
15 мая 2020 11:34  [201] Более 1,2 тысячи нижегородцев излечились от коронавируса
Общество

"Ростелеком" занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС

15 мая 2020 16:03  [77] Общество

"Ростелеком" лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2019 году, по данным независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

По оценкам "ТМТ Консалтинг", в 2019 году объем рынка увеличился на 39% по сравнению с 2018 годом и составил 11 млрд руб. Количество компаний-клиентов выросло на 23% и достигло 328 тысяч.

По данным агентства, лидером по количеству компаний-клиентов второй год подряд является "Ростелеком". Компания развивает дистанционные каналы продаж, активно продвигает услуги ВАТС среди существующих клиентов в сегментах микро-, малого и среднего бизнеса. Выручка компании от услуг ВАТС в 2019 году выросла на 57%.

"Увеличению клиентской базы и лидерству на рынке виртуальных АТС способствовали таргетированные клиентоориентированные кампании, прозрачное ценообразование, новый подход в работе с клиентами и развитие технологического функционала у продукта", — отметил директор направления корпоративного маркетинга "Ростелекома" Сергей Таболин.

Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы "Виртуальных АТС" через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph