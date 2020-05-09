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Бизнес

НБД-Банк отмечает 28-летие работы на финансовом рынке

15 мая 2020 16:36  [60] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк, один из старейших региональных банков страны, отмечает свое 28-летие.

Как сообщает пресс-служба банка, за свою историю НБД-Банк заслужил репутацию надежного и стабильного финансового партнера для среднего, малого и микробизнеса. За время своей работы НБД-Банк не только прошел испытания кризисами, но и стал финансовой организацией с блестящей деловой репутацией, как на российском, так и на международном уровне.

"Сегодня НБД-Банк не просто региональный банк, специализирующийся на кредитовании среднего, малого и микробизнеса, НБД-Банк – это банк-партнер, предлагающий индивидуальные решения для каждого конкретного клиента", - отметили в пресс-службе.

"НБД-Банк на протяжении 28-летней истории выстраивает долгосрочные отношения со своими клиентами. За время работы у нас сложились уже определенные традиции и своя история, а стремительно изменяющаяся жизнь вносит свои коррективы в стратегию развития. Наша работа на финансовом рынке страны – это пример непрерывного развития и стремления создавать комфортную среду для развития бизнеса. Благодарю наших клиентов за плодотворное сотрудничество, оказанное доверие и выбор нашего банка в качестве своего надежного партнера и помощника для воплощения смелых идей и решений. Мы надеемся и впредь оставаться вашими проверенными партнерами в ответственных финансовых ситуациях", – сказал председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

В соответствии с российским стандартом бухгалтерского учета на 1 января 2020 года кредитный портфель НБД-Банка составил 13,2 млрд рублей. Капитал банка на начало года составил 4,9 млрд рублей. Достаточность капитала – один из самых существенных показателей – составила 19,9% при минимальном нормативе Центрального Банка РФ – 8%. Объем привлеченных средств на начало года достиг 16,2 млрд рублей.

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