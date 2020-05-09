Бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства АПЗ получил сертификат соответствия ЕАЭС Бизнес

Фото: пресс-служба АПЗ

Бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства Арзамасского приборостроительного завода получил сертификат соответствия Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Маркировка ЕАЭС нанесена на паспорт изделия. Прибор необходим для обеззараживания воздуха в административных, социальных и других учреждениях.

"Этот документ подтверждает, что наше изделие прошло все необходимые испытания и соответствует обязательным требованиям качества и безопасности, установленным в технических регламентах", – поясняет главный конструктор ОГК ГП предприятия Виктор Кочнев.

"В частности, наш РБ-1 соответствует требованиям двух техрегламентов Таможенного союза: "О безопасности низковольтного оборудования" и "Электромагнитная совместимость технических средств", - добавил он.

Сертификат соответствия на РБ-1 выдан сроком на один год. Он необходим для обращения товаров на территории стран-участниц ЕАЭС: России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии.

Выпуск бактерицидных рециркуляторов начался на АПЗ в конце апреля. В цехе №55 их собрано уже 100 (по данным на 12 мая). Корпуса поставляет ООО "НПЦ завода "Красное знамя".