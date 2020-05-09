Тандем у Юрия Шалабаева и Дмитрия Сивохина получится хороший, - Юрий Лебедев Политика

Тандем у Юрия Шалабаева и Дмитрия Сивохина получится хороший. Об этом заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев, говоря о назначили главы Саровского района Нижнего Новгорода заместителем и.п. главы города.

"Губернатор вместе с исполняющим обязанности главы города, конечно, попали в десятку с назначением Дмитрий Сивохина. Даже не в девятку, а в десятку. Потому что наиболее подготовленного руководителя, который знает городское и коммунальное хозяйство, проблемы жизни города, сейчас практически не найти. Я очень внимательно оценивал ситуацию, поэтому выбор Глеба Никитина и Юрия Шалабаева одобряю и считаю, что он очень удачный", - добавил парламентарий.

По словам Юрия Лебедева, у Дмитрия Сивохина большой опыт работы, несмотря на то, что ему всего 43 года. "Он работал в дорожном хозяйстве Ленинского района, потом был замглавы администрации Приокского района, четыре года работает в Сормове. И за это время он очень многое приобрел как руководитель. Я полчаса назад смотрел в Инстаграме, как рядовые сормовичи пишут отзывы о нем: без преувеличения, в 99% случаев – только хорошие слова. Он был лидером среди глав администраций районов Нижнего Новгорода: на него всегда равнялись, к нему всегда прислушивались. У него есть очень сильные для руководителя черты", - пояснил собеседник.

"Дмитрий Сивохин – порядочный человек. Это очень важно для руководителя. Он толерантный, терпеливый, у него высокие организаторские способности. То, что Сормово за последние четыре года очень сильно изменился, — это однозначно. Взять хотя бы Светлоярский парк, чистые улицы, благоустроенные дворовые территории. У Сивохина сумасшедшая работоспособность, он появляется дома только часов в 10 вечера. Мне нравится его отношение к людям. И, конечно, он профессионал в городском хозяйстве. И в том, что у него все получится на новой должности, у меня никаких сомнений нет. Тандем у них с Юрием Шалабаевым получается хороший: один – очень сильный финансист и менеджер, а второй – хозяйственник. И главная задача для них сейчас - подобрать сильные кадры на те направления, которые есть в городском хозяйстве. И тогда можно будет сказать, что Нижний Новгород в развитии побежит быстрее", - сказал в заключение депутат ЗС НО.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сивохин станет замом исполняющего полномочия (и.п.) главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Он приступит к своим обязанностям с 18 мая, и будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства, как и его предшественник Виктор Сдобняков, который ранее по собственному желанию ушел с занимаемой должности.

Исполнение обязанностей главы администрации Сормовского района возложено на первого заместителя руководителя районной администрации Алексея Рыболовлева.