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Бизнес

ЕРКЦ напоминает об онлайн-способах передачи показаний счетчиков

15 мая 2020 17:06  [83] Бизнес

Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области (ЕРКЦ) совместно с Нижегородским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" напоминают об онлайн-способах передачи показаний приборов учета по квитанциям ЕРКЦ.

В релизе пресс-службы компании говорится: чтобы данные счетчиков были учтены при формировании квитанции за следующий месяц, рекомендуется передавать показания в любой, удобный для клиента день до 25 числа включительно.

На сайте компании www.erkc-dzr.ru передать показания счетчиков можно двумя способами:
1. Через Личный кабинет (https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login) в разделе "Передать показания". В данном случае регистрация на сайте обязательна.
2. Через сервис "Передать показания" (https://www.erkc-dzr.ru/online-services/transmission/) без регистрации.

Кроме этого, передать показания по квитанциям ЕРКЦ до 25 числа включительно можно:
- при помощи смс-сообщения на номер: +7 (963) 000 84 17;
- по телефону: +7 905 192-17-09 (работает на прием звонков только с 23 по 25 число);
- по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный), ежедневно с 08-00 до 20-00.

СПРАВКА:
ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

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Теги:
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