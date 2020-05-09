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Политика

Дмитрий Сивохин со своим управленческим опытом был просто необходим администрации города, - Андрей Вовк

15 мая 2020 17:22  [93] Политика

Дмитрий Сивохин со своим управленческим опытом был просто необходим администрации города. Об этом заявил НИА "Нижний Новгород" политический обозреватель, главный редактор «Комсомольская правда – Нижний Новгород» Андрей Вовк, говоря о назначили главы Сормовского района Нижнего Новгорода заместителем и.п. главы города.

"Я всегда считал, что администрации районов – это тот скелет, на который опирается городское хозяйство. И было очень обидно, когда у них забирали полномочия и они перестали быть заместителями главы города. А ведь именно они больше всего общаются с жителями, ремонтируют дороги. Занимаются благоустройством», - продолжил собеседник агентства. При этом Андрей Вовк добавил, что Дмитрий Сивохин имеет уникальный опыт работы в трех районах города, "да еще в таком молодом возрасте". "И такой человек просто был необходим в городской администрации. Он может стать славным продолжателем дел таких крепких хозяйственников, как Гладышев, Солдатенков, Моисеев, Чертков, Носков", - пояснил политический обозреватель.

"Очень хочется, чтобы и Юрий Шалабаев, и Дмитрий Сивохин пришли в администрацию надолго. Их связка может стать очень перспективной для города. Юрий Шалабаев – успешный финансист, грамотный управленец, который работал в областном правительстве. А Дмитрий Сивохин – это его тыл, который будет общаться с главами районов, следить за городским хозяйством", - сказал в заключение Андрей Вовк.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сивохин станет замом исполняющего полномочия (и.п.) главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Он приступит к своим обязанностям с 18 мая, и будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства, как и его предшественник Виктор Сдобняков, который ранее по собственному желанию ушел с занимаемой должности.

Исполнение обязанностей главы администрации Сормовского района возложено на первого заместителя руководителя районной администрации Алексея Рыболовлева.

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