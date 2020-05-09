"Ростелеком" установил тепловизоры на ВМЗ Бизнес

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" установил стационарные тепловизоры на проходных Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

С помощью тепловизионных комплексов крупнейший российский производитель стальных сварных труб и железнодорожных колес ведет ежедневный бесконтактный мониторинг состояния здоровья сотрудников.

"Тепловизоры – эффективный инструмент для предприятий, которые продолжают работать в условиях распространения вирусной инфекции и заботятся о безопасности и здоровье коллектива. ВМЗ первым в Нижегородской области начал использовать технологическое решение "Ростелекома" для снижения риска заболеваемости сотрудников. Тепловизионный комплекс за одну секунду измеряет температуру одновременно у нескольких десятков работников. Ежедневно через пункт проходят свыше тысячи человек", - сказала заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева.

Стационарный тепловизионный пункт включает термографическую камеру, сирену и регистратор. Высокоточные результаты скрининга с точностью до 0,3 градуса Цельсия в реальном времени выводятся на монитор и оповещают о потенциальной опасности звуковым и световым сигналом. На основе полученных данных формируется статистика и проводится событийный анализ.

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить заводчан от распространения опасной инфекции. Необходимо самым серьезным образом соблюдать все предписания властей и медиков в связи с вирусом. С развитием ситуации мы запускаем дополнительный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности здоровья сотрудников и их семей. Закуплены в необходимых объемах средства защиты и дезинфекции. Все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, предпринимаемые руководством предприятия, направлены не только на минимизацию, но и прежде всего на предупреждение риска заражения. Поэтому особую важность приобретает контроль самочувствия сотрудников с помощью тепловизоров на контрольно-пропускных пунктах. Нам важно, чтобы наши сотрудники и их близкие были здоровы", - пояснил управляющий директор ВМЗ Александр Барыков.

В пресс-службе "Ростелекома" добавили, что тепловизионное решение компании можно использовать на предприятиях ТЭК, АПК, ВПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения, образования, транспорта и других.