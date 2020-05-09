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Бизнес

Уникальный навигатор социальных услуг создан в Нижегородской области

15 мая 2020 17:33  [486] Бизнес

Уникальный навигатор социальных услуг создан в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Навигатор является интерактивным каталогом и создан в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Очень важно оказывать всестороннюю помощь социальным предпринимателям. Наш Центр инноваций социальной сферы, который федеральные эксперты оценили как один из лучших в стране, разработал целый спектр региональных мер поддержки: это бесплатная реклама, обучающие программы, льготные кредиты, грантовые конкурсы, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз. Сейчас к ним добавился еще один инструмент - навигатор социальных услуг. Этот сервис поможет социальным предпринимателям предлагать свои услуги именно тем, кто в них очень нуждается", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Навигатор социальных услуг - это уникальная разработка, которая не имеет аналогов в России", - добавил глава региона.

Он также отметил еще одно преимущество сайта - возможность интеллектуального поиска услуг. Поиск легко настроить по направлению деятельности, цене, географическому положению, что особенно важно для отдаленных районов Нижегородской области.

Навигатор социальных услуг Нижегородской области доступен по ссылке: http://навигаторсп.рф.

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