Нижний сегодня: главные события дня Общество

Экс-глава Сормовского района Дмитрий Сивохин станет замом и.п. главы Нижнего Новгорода

Дмитрий Сивохин приступит к своим обязанностям с 18 мая. Он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства, как и его предшественник Виктор Сдобняков, который ранее по собственному желанию ушел с занимаемой должности.

ГАЗ до конца года уходит на четырехдневку

Горьковский автозавод с середины июня до декабря переходит на сокращенный график работы – четырехдневную рабочую неделю. Такой график на предприятии объясняют падением объемов заказов. Четырехдневка вводится с 19 июня по 18 декабря. Помимо этого, с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный отпуск, который традиционно проводится в конце июля – начале августа.

Еще три нижегородца умерли от COVID-19, увеличив число скончавшихся до 40

У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. По данным на 15 мая в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 903 человек, причем 307 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Еще 1 240 нижегородцев уже излечились от инфекции.

Нижегородское метро меняет интервал движения поездов

В дневные часы интервал движения изменится в сторону сокращения.

Депутат думы Дзержинска Роман Трошин скончался на 37-м году жизни

Роман Трошин скоропостижно скончался 14 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы. В ноябре этого года ему должно было исполниться 37 лет. Причина смерти не указывается. Роман Трошин был избран в городскую думу в 2015 году по одномандатному округу №5. Депутат входил во фракцию "Единая Россия".

Нижний Новгород показывает наибольший прирост по числу заболевших коронавирусом

В Нижнем Новгороде зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом по сравнению с другими территориями области. По данным на 15 мая в городе проживает 2 884 человека с подтвержденной инфекцией, тогда как 14 мая тут было зарегистрировано 2 725 инфицированных человек.

Объявлен конкурс на благоустройство парка "Швейцария"

Генподрядчик должен в течение четырех месяцев разработать рабочую документацию и выполнить работы по комплексному благоустройству парка до 20 декабря 2021 года. Площадь территории по комплексному благоустройству и озеленению составляет 52,2 га. Начальная цена контракта - 3,9 млрд рублей.

Подготовка коммуникаций для Ледового дворца началась в Нижнем Новгороде

В настоящее время идет оформление земельных участков под коммуникации и подготовка проектов инженерных сетей. Реализовать проект планируется в рамках государственно-частного партнерства, поскольку это вариант сейчас является приоритетным из-за сложившейся ситуации на рынке строительных материалов.