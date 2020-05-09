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Экономика

Куриные яйца и мясо подешевели в Нижегородской области

16 мая 2020 09:11  [64] Экономика

Куриные яйца и мясо подешевели в Нижегородской области.

Как сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона со
ссылкой на Нижегородстат, за период с 6 по 12 мая 2020 года в Нижегородской области на 1,2% снизились розничные цены на яйца куриные и на 1,7% - на мясо кур.

При этом, в частности, увеличились цены (от 1 до 5,5%) на морковь, картофель,
яблоки и чай.

Кстати, по состоянию на 12 мая розничные цены на ржаной хлеб, хлеб из
смеси ржаной и пшеничной муки, белокочанную капусту, творог, морковь, свинину,
полукопчёную и варено-копченую колбасу являются одними из самых низких в ПФО.
По их уровню Нижегородская область занимает 1-7 места (при этом 1 место –
минимальное значение цен).

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль
нижегородского УФАСа, контролирующего цены.

"Необоснованное завышение цен недопустимо, а цены на товары первой необходимости должны быть адекватными", - подчеркнул глава региона.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания
в среднем по Нижегородской области на 6,5% меньше среднероссийского показателя.

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