Более 138 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус Общество

Более 138 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в Нижегородской области, по данным на 16 мая, 138 365 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

Средний показатель тестирования вырос за сутки на 3,3% - до 4 320 человек на 100 тыс. населения.

"За последние сутки тестирование прошли 4402 человека. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 144 теста на 100 тысяч человек", - заявил губернатор Глеб Никитин.

Он напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус.

Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.