Житель Лукояновского района подозревается в хищении электродвигателей из лесопильного цеха.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, из помещения лесопильного цеха в р.п. имени Степана Разина пропали два электродвигателя.
Правоохранители, расследующие кражу, смогли установить, что к хищению может быть причастен местный житель 2001 г.р.
Возбуждено уголовное дело. Украденное имущество найдено и изъято полицией.
Проводится следствие.
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