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Происшествия

Житель Лукояновского района подозревается в хищении электродвигателей из лесопильного цеха

16 мая 2020 12:46  [1] Происшествия

Житель Лукояновского района подозревается в хищении электродвигателей из лесопильного цеха.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, из помещения лесопильного цеха в р.п. имени Степана Разина пропали два электродвигателя.

Правоохранители, расследующие кражу, смогли установить, что к хищению может быть причастен местный житель 2001 г.р.

Возбуждено уголовное дело. Украденное имущество найдено и изъято полицией.

Проводится следствие.

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Теги:
Кража МВД
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