Житель Лукояновского района подозревается в хищении электродвигателей из лесопильного цеха Происшествия

Житель Лукояновского района подозревается в хищении электродвигателей из лесопильного цеха.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, из помещения лесопильного цеха в р.п. имени Степана Разина пропали два электродвигателя.

Правоохранители, расследующие кражу, смогли установить, что к хищению может быть причастен местный житель 2001 г.р.

Возбуждено уголовное дело. Украденное имущество найдено и изъято полицией.

Проводится следствие.