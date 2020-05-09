Нижегородская область по количеству исследований тестов на коронавирус в сутки входит в число лидеров в России

Нижегородская область по количеству исследований текстов на коронавирус в сутки входит в число лидеров в России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, тесты на коронавирусную инфекцию по данным на 17 мая в Нижегородской области сдали 143 391 человек.
Средний показатель тестирования вырос за сутки на 3,6% - до 4 476,8 человека на 100 тыс. населения.
"За последние сутки тестирование прошли 5026 человек. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 158,1 теста на 100 тысяч человек", - подчеркнул Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус.
Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД".
Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.
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