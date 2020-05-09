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Общество

"Горячая" телефонная линия пройдет в центрах занятости населения Нижегородской области

17 мая 2020 10:40  [111] Общество

"Горячая" телефонная линия пройдет в центрах занятости населения Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что с 18 мая по 7 июня 2020 года с 08:00 до 20:00 в рабочие дни управлением по труду и занятости населения Нижегородской области, а также всеми центрами занятости населения региона будет организована работа «горячей» телефонной линии.

Сотрудники управления и специалисты центров занятости населения Нижегородской области проконсультируют граждан и работодателей по вопросам организации работы службы занятости населения; расскажут, как подать документы через портал "Работа в России", разъяснят изменения в законодательстве о занятости населения в части увеличения максимального пособия по безработице, предоставления областных компенсационных выплат безработным, назначения максимального пособия по безработице всем потерявшим работу после 1 марта 2020 года.

Телефон "горячей" телефонной линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

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