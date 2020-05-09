Нижегородцы продолжают нарушать режим повышенной готовности Общество

Почти 10 тысяч протоколов за нарушение режима повышенной готовности составлено в Нижегородской области с 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, за период с 10 апреля по 16 мая 2020 года сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 85 844 профилактические беседы с жителями Нижегородской области об опасности нарушения режима повышенной готовности.

В случае отсутствия необходимых разрешений на выход или выезд из дома нижегородцам разъясняют, что в нынешних условиях особенно важно соблюдать меры безопасности и позаботиться при этом о людях из группы риска: пожилых, беременных, людях с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

С 10 апреля по 16 мая в регионе составлено 9 227 протоколов за нарушение режима повышенной готовности, 839 из них составили представители органов исполнительной власти, в том числе 5 протоколов – за 16 мая. При этом за вчерашний день органы исполнительной власти провели 299 профилактических бесед с гражданами.

За минувшие сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область проверено 1011 транспортных средств.

Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в Указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

"Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. То есть въезд граждан из других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код и жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям при нахождении в общественных местах", — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.