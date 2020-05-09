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Общество

Подросток ушел из дома и пропал в Павлове

18 мая 2020 09:06  [87] Общество

Фото: ПСО "Волонтер НН"

Семнадцатилетний Дмитрий Лепешкин ушел из дома и пропал в Павлове Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

В пятницу, 15 мая около 13:00 он ушел из дома по ул.Гастелло и не вернулся.

Молодой человек худощавого телосложения, ростом 178 см. У него темные волосы и карие глаза. Был одет в черную ветровку, черную кофту, штаны цвета хаки и темно-синие кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении данного подростка или вы готовы помочь в поисках, волонтеры просят позвонить инфоргу поиска – 8 905 195 95 95, или на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" - 8 (831) 291-51-51.

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