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Общество

"Горячая линия" по работе транспорта пройдет в Нижнем Новгороде

18 мая 2020 09:18  [80] Общество

"Горячая линия" на тему транспортного обслуживания населения пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Линия будет работать с 9:00 до 16:00. Телефон - 246-83-08.

Напомним, в настоящее время нижегородский транспорт работает по особому расписанию с учетом режима самоизоляции. График работы автобусов предполагает сокращение интервалов движения социальных автобусов в утренние и вечерние часы пик, и минимальное количество общественного транспорта на маршрутах в межпиковое время. Работа метрополитена также с 18 мая будет организована иначе.

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