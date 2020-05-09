Рестарт отечественной Премьер-лиги намечен на 21 июня Спорт

Рестарт отечественной Премьер-лиги намечен на 21 июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить сезон Российской Премьер-Лиги и Олимп-Кубка России с 21 июня. Информация об этом содержится на сайте РФС.

Ранее - 15 мая, из-за пандемии коронавируса исполком досрочно завершил текущие первенства Олимп-ФНЛ и ПФЛ.

Таблица по итогам прерванного Олимп-ФНЛ (Twitter НФЛ)

Сейчас же объявлено о рестарте мероприятий.

Данное решение комментирует президент РФС Александр Дюков.

- Наши аргументы - такое завершение сезона позволит сохранить спортивный принцип при определении победителя, участников еврокубков, а также определить команды, которые покинут РПЛ. Второе - это позволит выполнить обязательства перед партнерами и спонсорами, в том числе перед теми, которые обеспечивают ТВ-трансляцию.

Все соскучились по футболу, и с учетом дефицита контента можно привлечь к экранам тех россиян, которые раньше не интересовались футболом.

Мы все хотим скорейшего возвращения к обычному образу жизни. Многие это тяжело переживают. Возвращение футбола станет позитивным сигналом к возвращению к обычному образу жизни. Это важное социальное решение.

И последнее — футбол нужен и командам, и тренерам, и игрокам. Бездействие влияет на уровень мастерства, нанося урон футболу. Но здоровье остается для нас приоритетом. В середине марта мы приняли правильное решение о приостановлении, в результате чего никто не заболел. Сейчас мы получили определенные навыки, которые позволили разработать протокол о проведении матчей.

Если случится так, что нам всё-таки не удастся доиграть чемпионат до конца, то результаты будут зафиксированы по последнему полностью сыгранному туру. Это касается и чемпионства, и еврокубков, и двух команд, которые вылетят.

Со страницы Twitter НФЛ

О мерах безопасности при возобновлении ТИНЬКОФФ РПЛ

- Наш регламент - это компиляция, в которую включены лучшие практики, наработанные за это время. При разработке регламента мы учли эпидемиологические меры, использовали наработки наших коллег из других лиг, прежде всего Бундеслиги. Соблюдение регламента должно минимизировать риск заражения футболистов и участников матчей. Соблюдение мер может свести риск заражения к нулю.

Об окончательном решении о возобновлении ТИНЬКОФФ РПЛ

- Окончательное решение по возобновлению — за органами власти. Для возобновления мы должны пройти несколько этапов. Первое — распоряжение, которое позволило бы въехать в Россию иностранцам. Клубы должны вернуть легионеров. Хочу сказать, что процесс получения согласований практически завершен. Новое распоряжение находится на подписи председателя правительства. В ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в расположение своих клубов.

Второй этап — разработка регламента, мы его сделали, теперь он должен быть рассмотрен Роспотребнадзором.

Третий этап — есть ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая, но мы со своей стороны собираемся провести работу, чтобы их снять. Рассчитываем на понимание региональных властей.

О клубах, которые хотели завершить чемпионат

- Думаю, есть достаточно сильное преувеличение в этом. Вы сами знаете, как российский бизнес ждет возвращения к нормальной жизни. Футбол, как и многие отрасли нашей экономики, не хочет оставаться в стороне. А отдельные высказывания не стоит воспринимать как позицию большинства.

О сложностях проведения матчей в Москве

- Решение будет за государством, федеральными органами исполнительной власти. Нам нужно пройти несколько вех. Первая - выход еще одного распоряжения, которое бы регулировало возможность въезда в Россию иностранцев. Клубы должны вернуть своих легионеров. Процесс согласований в правительстве завершен. Новое распоряжение на подписи у председателя правительства, у исполняющего обязанности председателя правительства. Надеемся, скоро все будет подписано.

Следующая веха - согласование регламента, о котором я уже сказал. Оно передано в Минспорта, которое отправило его в Роспотребнадзор. Еще есть ограничения по тренировкам на региональном уровне, сроки установлены - 31 мая, можно предположить, что они будут продлены. Но мы стараемся провести работу, чтобы ограничения в регионах снять. Мы рассчитываем на понимание региональных властей, так как не проводим массовых мероприятий.

О трансляциях по ТВ

- Этот вопрос не в компетенции РФС, это вопрос обсуждения РПЛ и "Матч ТВ", который имеет права на освещение. Если РПЛ примет такое решение, то необходимо и согласие самих федеральных каналов. Мне ничего не известно о таких переговорах, мы не можем быть участниками переговоров.

О работе представителей СМИ после возобновления ТИНЬКОФФ РПЛ

- Мы находимся в условиях чрезвычайной ситуации, и создать идеальные условия для всех, в том числе для СМИ, невозможно. В данной ситуации лучше исходить из следующего: лучше играть без допуска СМИ, чем не играть совсем.

Безусловно, РФС и РПЛ заинтересованы в максимально полном освещении того, что происходит в российском футболе. Будем предоставлять максимально возможную информацию. В любом случае мы продолжим доработку регламента, потому что ситуация с эпидемией коронавируса находится в динамике.

О Леониде Федуне

- Был разочарован, что Леонид Арнольдович Федун заболел. Я с ним общался. Конечно, это неприятный вирус, последствия могут быть серьёзными. Мы находимся в чрезвычайной ситуации, но даже в ней взрослое население продолжает работать. Не вижу никаких оснований для того, чтобы наш футбол находился в изоляции. Понятно, что любое инфицирование сотрудника клуба или футболиста — большая неприятность. Пребывание без футбола может нанести урон гораздо больший.

Об автоматическом продлении контрактов до конца сезона

- ФИФА только рекомендует продлить контракты до конца сезона. Но это все равно зависит от договоренностей клубов и игроков. Мы не можем обязать клубы продлить контракты. С уважением отношусь к Юрию Семину и его заслугам перед российским футболом, но я не нахожусь внутри клуба, поэтому мне сложно давать какие-то оценки. Надеюсь, он не прекратит свою тренерскую деятельность, продолжит ее в другом клубе.

О дополнительном финансировании клубов с тяжелой экономической ситуацией

- РФС вышел на правительство с рядом предложений, которые, на наш взгляд, помогли бы преодолеть кризис и его последствия. Например, отсрочки от уплаты налогов, сохранение бюджетного финансирования от региональных и муниципальных органов власти. На данном этапе без этого не обойтись. Внесение неких изменений в налоговое законодательство для спонсоров клуба и самих клубов. Все отправлено в соответствующие органы правительства, но пока рано комментировать это, давайте дождемся ответов.

О доигровке Олимп - Кубка России

- Безусловно, мы рассматривали разные варианты. В итоге единогласно пришли к мнению, что нам необходимо доиграть матчи Олимп - Кубка России этого сезона.

О решениях в отношении Олимп - Первенства ФНЛ

- Поскольку Олимп - Первенство ФНЛ было остановлено 17 марта, то никакие действия клубов после этой даты не влияют на турнирную таблицу. Она была зафиксирована исполкомом РФС по состоянию на 17 марта. Конечно, и мы, и ФНЛ хотели, чтобы турнир был доигран. Пытались разработать необходимые меры, которые бы позволили сделать это. Однако ситуация такова, что это практически невозможно осуществить, не подвергнув участников соревнований риску. К сожалению, ФНЛ, ПФЛ и клубы не смогут обеспечить выполнение регламента безопасности, который мы разработали для РПЛ. Во-первых, пришлось бы провести большее количество матчей - это 11 туров, и нужно было сделать это до 2 августа. Кроме того, финансово и организационно клубам ФНЛ будет намного труднее выполнить требования регламента, в том числе это касается безопасной логистики, перелетов.

Теперь остановимся на решении о том, что только 1-е и 2-е места по итогам Олимп - Первенства ФНЛ получают повышение в классе. Нужно понимать, что когда турнир не доигрывается и при этом нужно распределить места, то любое решение не будет справедливым для всех участников. Какие аргументы в пользу такого решения? Проведение мини-турнира подразумевает новый формат и условия. Они должны отдельно согласовываться. Исходя из текущего регламента ФНЛ, у нас нет для этого оснований.

Что касается разъяснений ФИФА по продлению контрактов, то они распространяются только в отношении текущих первенств и чемпионатов, а не новых турниров. Также мы исходим из того, что нужно применять единый подход как в РПЛ, так и в ФНЛ. Для проведения стыковых матчей места в календаре также нет. Поэтому мы отказались от идеи проведения "стыков" между 3-й и 4-й командами ФНЛ и 13-й и 14-й командами РПЛ.

О ближайшем сборе национальной команды

- Планируется, что матчи сборных будут проведены в сентябре, октябре и ноябре. Мы ориентируемся на это, но календарь ещё не утверждён.

В РФС все сотрудники каждый день выполняли обязанности в удалённом режиме. Все работают. Мы понимаем, что Станислав Саламович работает, не сидит, сложа руки, был в постоянном контакте, планировал деятельность сборной на ближайшие месяцы. Вопрос снижения его зарплаты не обсуждался.