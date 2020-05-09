Двух нижегородцев приговорили к пяти годам колонии за нападение с нунчаками

Двух нижегородцев приговорили к пяти годам колонии за разбой. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Согласно предъявленному обвинению, в сентябре 2019 года ночью двое молодых людей напали на потерпевшего, избили и похитили у него 4500 рублей. При этом они использовали предмет, похожий на нунчаки.
Они признаны виновными в совершении преступления по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Суд назначил подсудимым наказание в виде отбывания в исправительной колонии общего режима. Также они заплатят более 9 тысяч рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования, которые пошли на лечение потерпевшего.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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