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Происшествия

Двух нижегородцев приговорили к пяти годам колонии за нападение с нунчаками

18 мая 2020 10:19  [39] Происшествия

Двух нижегородцев приговорили к пяти годам колонии за разбой. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно предъявленному обвинению, в сентябре 2019 года ночью двое молодых людей напали на потерпевшего, избили и похитили у него 4500 рублей. При этом они использовали предмет, похожий на нунчаки.

Они признаны виновными в совершении преступления по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд назначил подсудимым наказание в виде отбывания в исправительной колонии общего режима. Также они заплатят более 9 тысяч рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования, которые пошли на лечение потерпевшего.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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