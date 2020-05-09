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Политика

"Предлагаемая в обновленной Конституции система управления страной соответствует требованиям времени", - Дмитрий Сватковский

18 мая 2020 10:38  [517] Политика

"Новый баланс между ветвями власти – одна из основных целей поправок в Конституцию", - считает депутат Государственной думы Дмитрий Сватковский.

"Я уже неоднократно заявлял, что социальные гарантии для граждан, прописанные в поправках в Конституцию, являются важнейшей частью предлагаемых изменений. Но, вместе с тем, очень значимо и новое распределение зон ответственности в высших эшелонах власти. Наделение дополнительными полномочиями обеих палат парламента – это исторические вехи, основная цель которых – баланс между ветвями власти. Например, планируется, что депутаты Госдумы будут утверждать премьер-министра, его замов и федеральных министров, за исключением "силового" блока. Это не только новые возможности, но и новая ответственность. Сбалансированность власти – основополагающий фактор, который позволит принимать более взвешенные решения", - сказал он.

"Предлагаемая в обновленной Конституции система управления страной соответствует требованиям времени. Государственная дума должна работать в одном направлении с исполнительной властью, а судебная власть основываться на законах, которые принимаются в Думе и Совете Федерации. Безусловно, такая схема взаимодействия существовала и раньше, но теперь она станет более прочной", - заявил Дмитрий Сватковский.

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