Нижегородские ИФНС продлили режим неприемных дней Общество

Налоговые инспекции Нижегородской области продлевают режим неприемных дней налогоплательщиков до 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Операционные залы не будут работать до особого распоряжения.

Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей от заявителей в налоговые инспекции на бумажном носителе, осуществляется через специальный бокс, установленный перед входом в операционный зал.

Для удобства налогоплательщиков на конвертах для корреспонденции рекомендуется оставлять номер телефона для дистанционного решения вопросов, в случае их возникновения.