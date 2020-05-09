Нижегородские ИФНС продлили режим неприемных дней

Налоговые инспекции Нижегородской области продлевают режим неприемных дней налогоплательщиков до 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Операционные залы не будут работать до особого распоряжения.
Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей от заявителей в налоговые инспекции на бумажном носителе, осуществляется через специальный бокс, установленный перед входом в операционный зал.
Для удобства налогоплательщиков на конвертах для корреспонденции рекомендуется оставлять номер телефона для дистанционного решения вопросов, в случае их возникновения.
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