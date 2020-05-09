Более 87 тысяч бесед провели с нижегородцами во время режима самоизоляции Общество

За период с 10 апреля по 17 мая 2020 года сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 87 823 профилактические беседы с жителями Нижегородской области об опасности нарушения режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В случае отсутствия необходимых разрешений на выход или выезд из дома нижегородцам разъясняют, что в нынешних условиях особенно важно соблюдать меры безопасности и позаботиться при этом о пожилых, людях с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

С 10 апреля по 17 мая в регионе составлено 9 451 протокол за нарушение режима повышенной готовности.

За сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область проверено порядка тысячи транспортных средств.

Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая, то есть до 20 мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности".

"Пока в регионе действуют те же ограничения на выход из дома и передвижение по области, введенные еще до майских праздников. То есть, въезд граждан из других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код и жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям при нахождении в общественных местах", — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

По данным на 18 мая, почти 148 тысяч человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области.