"Горячая линия" по летнему трудоустройству подростков организована в Нижнем Новгороде

"Горячая линия" – "Лето наших надежд" – по вопросам трудоустройства и занятости подростков в летний период пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ее проведет департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.
Нижегородцы смогут задать интересующие их вопросы с 10:00 до 17:00 по телефону 433-27-20.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+