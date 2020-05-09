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Общество

"Горячая линия" по летнему трудоустройству подростков организована в Нижнем Новгороде

18 мая 2020 11:28  [70] Общество

"Горячая линия" – "Лето наших надежд" – по вопросам трудоустройства и занятости подростков в летний период пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ее проведет департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородцы смогут задать интересующие их вопросы с 10:00 до 17:00 по телефону 433-27-20.

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