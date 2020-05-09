Последние новости рубрики Культура и отдых
18 мая 2020 12:42  [88] Нижегородцам предложили принять участие в онлайн игре Госбанка на Покровке
18 мая 2020 12:19  [72] "100% музеев оперативно перестроили формат работы", - Глеб Никитин
15 мая 2020 15:15  [278] Ночь музеев: программа онлайн-мероприятий в Нижнем Новгороде
14 мая 2020 17:26  [650] ЗАО "СМУ-77" отреставрирует Нижегородский художественный музей за 145,8 млн рублей
13 мая 2020 15:23  [256] Новый выпуск проекта онлайн-экскурсий "#ОткройНижний" посвящен Нижегородскому острогу
13 мая 2020 14:41  [1362] Международный день семьи: программа онлайн–мероприятий в библиотеках Нижнего Новгорода
13 мая 2020 12:32  [274] Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
12 мая 2020 10:50  [876] Нижегородский Арсенал представляет новый проект "Ночь светла"
09 мая 2020 09:38  [406] "День Победы" сегодня поют на государственных языках всех народов ПФО
08 мая 2020 09:02  [235] Оренбургская область стала 14 регионом юбилейного песенного марафона Приволжья "Наш День Победы"
Культура и отдых

"100% музеев оперативно перестроили формат работы", - Глеб Никитин

18 мая 2020 12:19  [72] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

18 мая 2020 года во всем мире отмечается Международный день музеев. С праздником сотрудников музеев поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, в регионе насчитывается 64 государственных и муниципальных музея разной направленности: художественные, краеведческие, литературные. В этой сфере задействовано 1140 сотрудников.

"Музеи одними из первых почувствовали на себе ограничения, связанные с распространением коронавируса. Практически сразу 100% музеев оперативно перестроили формат работы и перешли на онлайн-проекты. Было проведено более 500 дистанционных мастер-классов, онлайн-экскурсий и виртуальных выставок. Многие трансляции образовательных программ видели не только зрители из Нижегородской области и из соседних регионов, но и зарубежные пользователи. Мне хочется поблагодарить всех сотрудников музеев, которые подключились к этой деятельности", - сказал Глеб Никитин.

"В Международный день музеев желаю всем, кто связан с этой сферой, удачи и благополучия. Пусть после снятия всех ограничений вам удастся воплотить намеченные планы и реализовать самые смелые творческие идеи!" - добавил губернатор.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph