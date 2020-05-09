"100% музеев оперативно перестроили формат работы", - Глеб Никитин Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

18 мая 2020 года во всем мире отмечается Международный день музеев. С праздником сотрудников музеев поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, в регионе насчитывается 64 государственных и муниципальных музея разной направленности: художественные, краеведческие, литературные. В этой сфере задействовано 1140 сотрудников.

"Музеи одними из первых почувствовали на себе ограничения, связанные с распространением коронавируса. Практически сразу 100% музеев оперативно перестроили формат работы и перешли на онлайн-проекты. Было проведено более 500 дистанционных мастер-классов, онлайн-экскурсий и виртуальных выставок. Многие трансляции образовательных программ видели не только зрители из Нижегородской области и из соседних регионов, но и зарубежные пользователи. Мне хочется поблагодарить всех сотрудников музеев, которые подключились к этой деятельности", - сказал Глеб Никитин.

"В Международный день музеев желаю всем, кто связан с этой сферой, удачи и благополучия. Пусть после снятия всех ограничений вам удастся воплотить намеченные планы и реализовать самые смелые творческие идеи!" - добавил губернатор.