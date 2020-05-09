Седьмой из 11 сухогрузов по контракту "Красного Сормова" с ГТЛК прошел ходовые испытания Экономика

Фото: завод Красное Сормово

Завод "Красное Сормово" успешно завершил ходовые и швартовные испытания сухогруза проекта RSD59 "Пола Варвара". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Речь идет о седьмом судне в серии из 11 сухогрузных теплоходов проекта RSD59, которые строятся на заводе "Красное Сормово" для компании "ГТЛК".

"Пола Варвара" проходила испытания в акватории реки Волга в районе поселка Васильсурск Нижегородской области.

"В ходе испытаний были достигнуты все проектные характеристики, проверена работа всех механизмов судна, в том числе, винторулевых колонок, главных двигателей, электростанций, системы автоматики и другого оборудования", - отметили на заводе.

Подписание акта приема-передачи судна заказчику запланировано в ближайшее время.

Напомним, что сухогруз "Пола Варвара" был спущен на воду 17 апреля 2020 года.

Серия из 11 сухогрузов строится в рамках двустороннего договора между "Заводом "Красное Сормово" и ГТЛК, который был подписан в марте 2019 года.

Соответствующий двусторонний контракт планируется реализовать до декабря 2020 года, в том числе сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года.

"Красное Сормово" построит сухогрузы, являясь победителем открытого конкурса ГТЛК. Он состоялся в январе 2019 года. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей.

СПРАВКА:

Завод "Красное Сормово" основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".