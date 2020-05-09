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Общество

Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы

18 мая 2020 13:07  [81] Общество

Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Порывы юго-западного ветра могут достигать 16 м/с.

Прогнозируется, что такая погода сохранится вечером и в первой половине ночи 19 мая.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха днем составляет +15°, ночью - +6°. Завтра, 19 мая днем столбики термометров покажут +12°, ночью - +4°.

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