Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Порывы юго-западного ветра могут достигать 16 м/с. Прогнозируется, что такая погода сохранится вечером и в первой половине ночи 19 мая. Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха днем составляет +15°, ночью - +6°. Завтра, 19 мая днем столбики термометров покажут +12°, ночью - +4°.

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