Нижегородец подозревается в краже паровозного двигателя Происшествия

Фото: Росгвардия

Нижегородец подозревается в краже паровозного двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

К росгвардейцам обратился работник предприятия. Он рассказал, что в железнодорожное депо заехал грузовой манипулятор и неизвестные лица занимаются погрузкой имущества, находящегося на территории организации.

На момент прибытия правоохранителей крупногабаритный двигатель весом три тонны был погружен, рядом с автомашиной лежала ось колес от паровоза. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

По полученным приметам росгвардейцы задержали ранее судимого 29-летнего нижегородца. Правонарушитель передан сотрудникам полиции.