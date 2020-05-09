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Происшествия

Нижегородец подозревается в краже паровозного двигателя

18 мая 2020 13:29  [3] Происшествия

Фото: Росгвардия

Нижегородец подозревается в краже паровозного двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

К росгвардейцам обратился работник предприятия. Он рассказал, что в железнодорожное депо заехал грузовой манипулятор и неизвестные лица занимаются погрузкой имущества, находящегося на территории организации.

На момент прибытия правоохранителей крупногабаритный двигатель весом три тонны был погружен, рядом с автомашиной лежала ось колес от паровоза. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

По полученным приметам росгвардейцы задержали ранее судимого 29-летнего нижегородца. Правонарушитель передан сотрудникам полиции.

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