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Нижегородец подозревается в краже паровозного двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
К росгвардейцам обратился работник предприятия. Он рассказал, что в железнодорожное депо заехал грузовой манипулятор и неизвестные лица занимаются погрузкой имущества, находящегося на территории организации.
На момент прибытия правоохранителей крупногабаритный двигатель весом три тонны был погружен, рядом с автомашиной лежала ось колес от паровоза. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
По полученным приметам росгвардейцы задержали ранее судимого 29-летнего нижегородца. Правонарушитель передан сотрудникам полиции.
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