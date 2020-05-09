Коллектор и водовод нижегородского аэропорта планируют передать в собственность города

Коллектор и водовод нижегородского аэропорта "Стригино" планируется передать в собственность города. Об этом сообщается в проекте решения Думы Нижнего Новгорода от 15 мая 2020 года.
Речь идет о водоводе хозпитьевом протяженность 3673 м, расположенном от колодца у д.49 ул.Патриотов до водонапорной станции (Аэропорт), а также наружном напорном фекальном коллекторе, проходящем от насосной станции (Аэропорт) до колодца между домами № 55 и № 57 по ул.Космической.
Инициатором передачи выступило АО "Международный аэропорт Нижний Новгород", чтобы в дальнейшем передать их в эксплуатацию АО "Нижегородский водоканал". Сейчас данные объекты находятся в субаренде у "Водоканала".
Решение будет принято на заседании 27 мая.
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