Волонтеры "Транснефть-Верхняя Волга" помогли нижегородскому фонду "Жизнь без границ" Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Волонтеры АО "Транснефть-Верхняя Волга" оказали помощь нижегородскому фонду "Жизнь без границ". Как сообщили в пресс-службе компании, мероприятие прошло в рамках благотворительной акции "25 добрых дел", организованной ПАО "Транснефть.

Добровольцы предприятия организовали сбор денежных средств, с последующей передачей фонду. Всего было собрано 100 тысяч рублей. Деньги будут направлены на оказание помощи воспитанникам детских домов и школ-интернатов, а также детям из малоимущих и неблагополучных семей. Собранные средства фонд будут направлены на организацию мероприятий в области социальной, интеллектуальной, физической реабилитации и адаптации детей, а также профориентационную работу с воспитанниками детских домов и школ-интернатов.

Благотворительный фонд "Жизнь без границ" создан в 2012 году для оказания помощи и поддержки детям и подросткам, находящимся на попечении государства (детские дома и коррекционные школы-интернаты), детям и молодым людям с инвалидностью, детям из малообеспеченных семей и групп риска. За 6 лет работы фонда было реализовано 12 проектов и программ, в которых приняли участие более 1500 детей и подростков.

В компании отметили, что АО "Транснефть-Верхняя Волга" вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов, где расположены его производственные объекты. Предприятие оказывает благотворительную помощь детским садам, ветеранским организациям, учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта. В числе получателей благотворительной поддержки от компании - Нижегородская областная детская клиническая больница, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка" и нижегородский Театр юного зрителя.