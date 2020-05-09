Российские и нижегородские архитектурные бюро разработают проекты к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: АНО ИРГС НО

Ведущие федеральные архитектурные бюро подключаются к реализации региональной программы комплексного благоустройства "#Среда800", приуроченной к юбилею Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 18 мая 2020 года.

Для нижегородских городских площадей, набережных Оки и Волги, улиц и бульваров в ближайшее время будут сформированы и доработаны концепции. К участию приглашены лучшие нижегородские и федеральные бюро.

Выбор бюро производился на основании сравнения их опыта, деловой репутации по проектированию и реализации общественных пространств.

Подробности на официальном сайте региональной программы комплексного благоустройства "#Среда800".

"#Среда800 – амбициозный проект большой профессиональной междисциплинарной команды – мечта каждого города о качественном комплексном обновлении общественных пространств. Участие в проекте – безусловный вызов, но это ни в коем случае не эксперимент и не соревнование. Это возможность для города привлечь инвестиции и компетенции для развития территорий, возможность для горожан принять участие в судьбе знаковых пространств, возможность для команд со всей страны через обмен опытом помочь городу сделать достойные проекты", – отметил управляющий партнер "Проектной группы 8" Дмитрий Смирнов.

Сейчас определены партнеры для 21 территории. Нижегородские команды (MISH Studio и ИРГСНО) будут работать над площадью Маркина, сквером Свердлова, улицей Алексеевской и Нижневолжской набережной.

К работам над 14 территориями приглашены ведущие компании из других городов: столичные MLA+, Megabudka: , бюро "Новое", iCube Creative Group, 8 линий (Москва) вместе с проектной студией design unit 4 (Санкт-Петербург), Проектная группа 8 + "ZARF" (Казань), Проектное бюро Т.М. (Самара), архитектурное бюро "ВЕЩЬ!" (Пенза). Выбор партнеров для оставшихся объектов будет сделан в ближайшее время.

В городе пока проведена работа по нескольким концепциям, к примеру, в отношении Александровского сада, улицы Большой Покровской, площади Лядова, сквера на площади Максима Горького. Все они будут использованы для разработки проектно-сметной документации.

"Сейчас регион готовится к масштабному обновлению с привлечением лучших нижегородских и российских архитектурных бюро. Это команды с подтвержденной деловой репутацией и опытом успешной работы над такими общественными пространствами, как Крымская набережная в Москве, центральная площадь в Ижевске, бульвар "Белые цветы" в Казани, общественные зоны EXPO в Казахстане, Софийская набережная в Великом Новгороде и городской сад "Время трав" на площади в Москве. Институт развития городской среды Нижегородской области в качестве куратора программы обеспечивает комплексный подход и участие нижегородцев в исследованиях и формировании проектов", – рассказывает директор ИРГСНО Дарья Шорина.

Напомним, региональная программа комплексного благоустройства "#Среда800" – это часть инфраструктурной программы "Город 800". Также она включает еще два направления: "#Символы800" и реставрацию объектов культурного наследия. На сегодняшний день это 110 разных объектов. При подготовке к юбилею "Город 800" задействует все районы Нижнего Новгорода.

Ранее агентство НИА "Нижний Новгород" подробно сообщало о подготовке к 800-летию: планируется благоустроить более 120 общественных пространств и отремонтировать почти 70 ОКН.

Подготовка к "перезагрузке" Нижнего Новгорода для празднования 800-летия началась в городе в конце апреля этого года.

Директор нижегородского Арсенала Анна Гор отметила, что вся подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода теперь сосредоточена в одних руках – Олега Берковича, который в мае этого года был назначен министром культуры Нижегородской области.