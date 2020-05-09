"Пандемия значительно сказалась на транспортной отрасли", - Владимир Солдатенков Экономика

Дистанционное заседание комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству состоялось 18 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Депутаты обсудили меры дополнительной государственной поддержки транспортных организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, и владельцев объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, автостанций) в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Пандемия значительно сказалась на транспортной отрасли. Поэтому поддержать эту сферу сегодня просто необходимо. Мы видим, как сократились объемы перевозок в пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы, многие компании терпят убытки. Нашим комитетом были разработаны рекомендации правительству региона, которые нацелены на поддержку отрасли. Я уверен, что совместными усилиями мы справимся с этой стратегически важной задачей", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Основная мера поддержки отрасли на региональном уровне - это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ и выплату заработной платы. Часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. Предусмотрена и компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции. Совокупные расходы регионального бюджета на эти цели оцениваются в целом в 507,6 млн рублей.

Кроме того, профильный комитет предложил с помощью субсидий возместить часть затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) транспортных средств.

А также предусмотреть вопрос об освобождении в 2020 году от уплаты транспортного налога юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

В рамках заседания парламентарии также рассмотрели проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов". В соответствии с законопроектом 176 млн рублей будет направлено на предоставление муниципальным районам и городским округам субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции на деятельность транспортных предприятий. Речь идет о компенсации затрат на зарплаты сотрудникам, ГСМ, проведение дезинфекционных мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, планируется увеличение расходов дорожного фонда на сумму около 709 млн рублей, которые, в том числе, будут направлены на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.