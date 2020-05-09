Землю под автовокзалы и автостанции в Нижегородской области предложено предоставлять без торгов Экономика

Землю для реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству транспортной инфраструктуры предложено предоставлять без торгов. На дистанционном заседании комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК 18 мая 2020 года депутаты рассмотрели проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", внесенный губернатором.

Региональный закон предлагается дополнить следующими положениями: для реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов транспортной инфраструктуры предоставление юридическим лицам земельных участков в аренду осуществляется без проведения торгов. Речь идет о тех участках, которые находятся в собственности Нижегородской области, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена.



Такими объектами транспортной инфраструктуры могут быть автовокзалы, автостанции, транспортно-пересадочные узлы. Строительство таких объектов должно быть предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нижегородской области.

Кроме того, предложено установить критерии, которым должен соответствовать масштабный инвестиционный проект, направленный на строительство объектов транспортной инфраструктуры. Это увеличение количества рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого он размещается, увеличение поступлений от налогов.

Также в муниципальных образованиях, за исключением Нижнего Новгорода, речь идет о строительстве автостанции либо транспортно-пересадочного узла, обеспечивающих возможность отправления более 250 человек в сутки, или автовокзала, обеспечивающего возможность отправления более 1 000 человек в сутки. В Нижнем Новгороде – это строительство автовокзалов либо транспортно-пересадочных узлов, обеспечивающих возможность отправления более 1 000 человек в сутки.

"Законопроект направлен на стимулирование развития общественной транспортной инфраструктуры. От его реализации выиграют все жители области и гости нашего региона", - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.

В ходе комитета депутаты рекомендовали принять в первом чтении проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области" на заседании Законодательного собрания 28 мая.