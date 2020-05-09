Доследственная проверка организована по информации СМИ о нарушении прав 17-летней нижегородки Происшествия

Доследственная проверка организована по информации СМИ о нарушении прав 17-летней нижегородки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 мая 2020 года.

В эфире федерального канала 18 мая транслировалась программа, речь в которой шла о нарушении прав девушки.

Из передачи следует, что мать девочки умерла в 2018 году, ранее судимый отец не помогает и не участвует в воспитании дочери. Дом, в котором прописана девочка, не пригоден для проживания, поэтому она вынуждена проживать в общежитии техникума и подрабатывать, чтобы обеспечивать себя самым необходимым.

Бабушка рассказала, что сама девушка и ее отец обращалась в органы опеки с просьбой лишить его родительских прав, чтобы она смогла получать необходимые выплаты от государства. Однако, органы опеки бездействуют и не решают вопрос о лишении родительских прав отца девушки.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям должностных лиц органов опеки и попечительства будет дана юридическая оценка.