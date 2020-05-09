"Ростелеком" лидирует по числу абонентов и выручке на рынке ШПД в рейтинге "ТМТ Консалтинг" Бизнес

"Ростелеком" лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц по итогам 2019 года, по данным независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг". Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

По оценке "ТМТ Консалтинг", на конец 2019 года количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте юридических лиц в России достигло 1,84 млн, объем рынка составил 55,4 млрд рублей.

Лидером корпоративного сегмента фиксированного ШПД остается "Ростелеком", отмечает агентство. Компания располагает сетью с наибольшей по сравнению с другими операторами емкостью, а также традиционно является одним из основных поставщиков услуг связи для государственных организаций, как на федеральном уровне, так и на местном.

По данным "ТМТ Консалтинг", по количеству абонентов "Ростелеком" занимает 42% рынка ШПД для юридических лиц, по выручке - 38% рынка.

"Широкополосный доступ в интернет для корпоративных клиентов и государственных заказчиков - важная составляющая бизнеса нашей компании. На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта “Ростелеком” запускает привлекательные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста абонентской базы и выручки в B2B-сегменте", - сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

"Ростелеком" развивает ШПД на основе высоких мировых стандартов.