Нижегородские полицейские задержали похитителя роботов-пылесосов Происшествия

Нижегородские полицейские задержали похитителя роботов-пылесосов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 19 мая 2020 года.

Ранее в полицию обратился директор одного из магазинов электронной и бытовой техники и сообщил, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения, были выявлены факты хищения товара.

Неизвестный мужчина похищал роботы-пылесосы с витрины магазина, расположенного на улице Казанское шоссе. После чего продавал пылесосы, а деньги тратил на собственные нужды.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Задержан 34-летний житель Нижегородской области. Он под подпиской о невыезде.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы сроком до 2 лет. Ведется следствие.



Ранее сообщалось, что полицейские вернули украденное Евангелие храму в Кстове.