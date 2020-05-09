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Нижегородские полицейские задержали похитителя роботов-пылесосов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 19 мая 2020 года.
Ранее в полицию обратился директор одного из магазинов электронной и бытовой техники и сообщил, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения, были выявлены факты хищения товара.
Неизвестный мужчина похищал роботы-пылесосы с витрины магазина, расположенного на улице Казанское шоссе. После чего продавал пылесосы, а деньги тратил на собственные нужды.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Задержан 34-летний житель Нижегородской области. Он под подпиской о невыезде.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы сроком до 2 лет. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что полицейские вернули украденное Евангелие храму в Кстове.
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