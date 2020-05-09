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Общество

Почти 1,5 тысячи транспортных средств проверено на въезде в Нижегородскую область

19 мая 2020 12:19  [37] Общество

Почти 1,5 тысячи транспортных средств проверено за сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 19 мая 2020 года.

Всего за период с 10 апреля по 18 мая 2020 года сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели около 90 тысяч профилактических бесед, составлено более 9,6 тысяч протоколов.

По состоянию на 19 мая, в Нижегородской области коронавирусом официально заболели 6 952 человека, из них 1 553 человека выздоровели, 45 человек – умерли.

Отметим, что с 19 мая время для ежедневных прогулок увеличено до 2 часов в сутки в Нижегородской области в рамках первого этапа снятия ограничений в режиме повышенной готовности.

Также в Нижегородской области открываются магазины одежды и обуви площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.

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