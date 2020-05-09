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Бизнес

Надия Черкасова вошла в топ-20 рейтинга экспертов в сфере МСБ центра политической конъюнктуры

19 мая 2020 12:20  [28] Бизнес
Надия Черкасова

Надия Черкасова

Фото: Соцсеть

Заместитель президента-председателя правления банка "Открытие", вице-президент, председатель комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ" Надия Черкасова вошла в топ-20 наиболее авторитетных экспертов в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Рейтинг составлен центром политической конъюнктуры по заказу экспертного института социальных исследований.

В список лучших попали специалисты, в активе которых не только успешные бизнес-кейсы, но также знания и навыки в области взаимодействия с государственным и гражданским секторами. Рейтинг составлен на основе расчета индекса востребованности эксперта, включающего в себя четыре критерия: упоминаемость в СМИ, признание и популярность среди профессионального сообщества.

В качестве одного из главных выводов авторы исследования приводят большую практическую ориентированность экспертов в сфере МСП, чем представителей других экспертных сообществ; высокий авторитет в сообществе лиц, защищающих права бизнесменов; наличие конкуренции между общественными организациями, представляющими интересы предпринимателей; возросшее количество женщин в бизнесе. Кроме того, отмечается, что объемы финансовых активов, которыми тот или иной эксперт управляет или имеет в собственности, не являются определяющим фактором успешности на общественном поприще.

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