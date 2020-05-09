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Менее двух недель осталось для приема заявок от бизнеса на получение федеральной субсидии за апрель. Об этом напоминает управление ФНС по Нижегородской области
Для получения субсидии необходимо направить заявление в налоговый орган до 1 июня.
Субсидии выплачиваются из средств федерального бюджета представителям малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Выплаты предусмотрены на каждого сотрудника организации или индивидуального предпринимателя в размере 12 130 рублей в месяц. При этом индивидуальные предприниматели без работников также имеют право на получение субсидии. Полученные субсидии налогами не облагаются.
Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям, указанным в постановлении правительства РФ от 24.04.2020 №576:
1) заявитель должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
2) основной вид деятельности, которым занимается заявитель, должен входить в перечень пострадавших отраслей (информация об ОКВЭД должна содержаться в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года (постановление правительства РФ от 04.04.2020 №434); 3) заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства или принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц;
4) заявитель по состоянию на 1 марта 2020 года не должен иметь задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тысяч рублей (при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым сборам);
5) число работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90% от числа работников или может быть снижено не более чем на 1 человека по отношению к числу работников в марте 2020 года;
6) заявитель должен был предоставить отчетность СЗВ-М за март 2020 года в Пенсионный фонд РФ.
Для получения субсидии за апрель 2020 года необходимо направить заявление в налоговый орган до 1 июня, а для получения субсидии за май - с 1 июня до 1 июля 2020 года.
Заявление подается несколькими способами: через "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" и https://www.nalog.ru/rn77/yul##"Личный кабинет юридического лица"## и подписывается квалифицированной электронной подписью, либо по почте (направляется в налоговый орган по месту нахождения организации или места жительства индивидуального предпринимателя).
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