Менее двух недель осталось для приема заявок от бизнеса на получение федеральной субсидии за апрель Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Менее двух недель осталось для приема заявок от бизнеса на получение федеральной субсидии за апрель. Об этом напоминает управление ФНС по Нижегородской области

Для получения субсидии необходимо направить заявление в налоговый орган до 1 июня.

Субсидии выплачиваются из средств федерального бюджета представителям малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Выплаты предусмотрены на каждого сотрудника организации или индивидуального предпринимателя в размере 12 130 рублей в месяц. При этом индивидуальные предприниматели без работников также имеют право на получение субсидии. Полученные субсидии налогами не облагаются.

Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям, указанным в постановлении правительства РФ от 24.04.2020 №576:

1) заявитель должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;

2) основной вид деятельности, которым занимается заявитель, должен входить в перечень пострадавших отраслей (информация об ОКВЭД должна содержаться в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года (постановление правительства РФ от 04.04.2020 №434); 3) заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства или принято решение о предстоящем исключении из единого государственного реестра юридических лиц;

4) заявитель по состоянию на 1 марта 2020 года не должен иметь задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тысяч рублей (при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым сборам);

5) число работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90% от числа работников или может быть снижено не более чем на 1 человека по отношению к числу работников в марте 2020 года;

6) заявитель должен был предоставить отчетность СЗВ-М за март 2020 года в Пенсионный фонд РФ.



Для получения субсидии за апрель 2020 года необходимо направить заявление в налоговый орган до 1 июня, а для получения субсидии за май - с 1 июня до 1 июля 2020 года.



Заявление подается несколькими способами: через "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" и https://www.nalog.ru/rn77/yul##"Личный кабинет юридического лица"## и подписывается квалифицированной электронной подписью, либо по почте (направляется в налоговый орган по месту нахождения организации или места жительства индивидуального предпринимателя).