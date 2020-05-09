Нижегородские полицейские изъяли у наркосбытчика более 1 кг мефедрона Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородцу грозит до 12 лет лишения свободы за сбыт синтетического наркотика в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 19 мая 2020 года, около 3 тысяч разовых доз наркотика были подготовлены к реализации через закладки.

Мужчина 1976 года рождения был задержан полицейскими при силовой поддержке отряда специального назначения "ГРОМ" у одного из домов Сормовского района.

В кармане джинс задержанного полицейские нашли мефедрон. В квартире задержанного оперативные сотрудники изъяли сверток с мефедроном, общей массой около 300 г, расфасованным на разовые дозы. Кроме того, при проведении обыска в гараже сотрудники полиции также изъяли мефедрон, общей массой около 1 кг.

Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Установлено, что нижегородец организовал сбыт наркотических средств в Интернете. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 12 лет.



Напомним, наркотики в сигаретах нашли сотрудники колонии в Нижегородской области при осмотре посылки.