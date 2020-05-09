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Политика

"Права некоммерческих организаций будут закреплены в главном законе страны", - Роман Пономаренко

19 мая 2020 12:41  [78] Политика

Общественный деятель, социальный предприниматель, руководитель НРООИ "Ковчег", руководитель проектного отдела "Доступная среда" АНО "Стратегия развития Нижегородской области" Роман Пономаренко комментирует изменения в Конституцию РФ

"После утверждения поправок к Конституции представители "третьего сектора" смогут участвовать в выработке и проведении эффективной государственной политики", - говорит Роман Пономаренко.

"Уже много лет я возглавляю некоммерческую организацию и должен отметить, что в отношениях между государством и гражданским обществом наметилась положительная динамика. Власть делегирует "третьему сектору" всё более широкие полномочия. Фонд президентских грантов оказывает финансовую поддержку социально значимым проектам, которые реализуют НКО", - отметил он.

"В свою очередь, поправки в Конституцию предполагают, что теперь права членов некоммерческих организаций будут закреплены в главном законе страны. Отныне представители "третьего сектора" смогут участвовать в выработке и проведении эффективной государственной политики", - добавил общественный деятель.

"Считаю, что это правильно. Ведь, по сути, общественники – лидеры изменений. У них есть большой опыт, они готовы делиться полезными практиками, принимать участие в законотворчестве, предлагать управленческие решения. Полагаю, в будущем НКО могли бы взять на себя функцию общественного контроля, а также заниматься мониторингом исполнения национальных проектов", - пояснил руководитель проектного отдела "Доступная среда".

"Поэтому я обязательно буду участвовать в голосовании за внесение поправок в Конституцию и поддержу их", - подытожил Роман Пономаренко.

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