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Бизнес

НБД-Банк подключился к Системе быстрых платежей в мобильных приложениях

19 мая 2020 12:46  [297] Бизнес

Фото: НБД-Банк

НБД-Банк подключился к Системе быстрых платежей в мобильных приложениях. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь клиенты НБД-Банка смогут быстро переводить деньги в другие банки, являющиеся участниками СБП, а также получать входящие переводы из банков, подключенных к Системе. Операции с получением и переводом денежных средств доступны для физических лиц и осуществляются через мобильное приложение НБД-Банка на платформах iOS и Android.

Преимущества переводов денежных средств через систему быстрых платежей:
- переводы от клиентов НБД-Банка выполняются без комиссии;
- для выполнения перевода не нужно вводить реквизиты счёта или номер карты, достаточно указать номер телефона и выбрать из списка банк получателя;
- переводы осуществляются круглосуточно, а зачисление средств происходит в течение нескольких секунд;
- существует возможность в любое время отключить или активировать получение переводов из других банков по номеру телефона.

Система быстрых платежей – сервис Банка России, позволяющий физическим лицам в режиме 24/7 переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям.

Узнать подробности про различные системы денежных переводов можно на сайте НБД-Банка.

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