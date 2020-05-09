Объекты нижегородского метро станут охранять от подтопления Общество

Метромост Фото: НИА Нижний Новгород

Объекты метрополитена Нижнего Новгорода станут охранять от подтопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение об организации комплекса мероприятий по недопущению подтопления объектов метро принято после сильного дождя, который прошел в Нижнем Новгороде 8 мая и нанес значительный ущерб городскому ландшафту.

Весь исторический центр Нижнего Новгорода затопило, автомобили, стоящие на проезжей части, погрузились в воду почти до окон, на склонах ландшафта образовались водопады.

Наиболее сильными последствия ливня были на Черном пруду, на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, на Окском съезде и на набережной Федоровского у гостиницы "Азимут". Там сошел грунт, и образовались оползни.

После произошедшего состоялось заседание КЧС и ОПБ Нижнего Новгорода под председательством исполняющего полномочия главы города Юрия Шалабаева.

В ходе выяснения обстоятельств затопления улиц Алексеевской, Ошарской, Октябрьской и Ковалихинской выяснилось, что причиной стало то, что водовыпуск в реку Кова находится на два метра ниже дна реки. Теперь необходимо выполнить расчистку и дноуглубление этой реки на два-три метра.

Юрий Шалабаев в ходе заседания комиссии поручил обеспечить постоянный мониторинг опасных в оползневом отношении участков территорий склона Зеленского съезда в районе гостиницы "Азимут", склона Окского съезда в районе Молитовского моста, и организовать на них водоотвод.

Также и.п. главы Нижнего Новгорода поручил постоянно контролировать состояние водопропускных сооружений города; обследовать водоотводные лотки, коллекторы и колодцы на оползнеопасных склонах, и, при необходимости, очистить их.

Юрий Шалабаев также дал поручение проводить комплекс мероприятий по недопущению подтопления объектов метрополитена в период прохождения дождевых вод и обеспечить бесперебойную работу инженерных систем метрополитена.

Кроме того, было принято решение обратиться к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой предоставить субсидию на финансирование первоочередных мероприятий по устранению аварийной ситуации на склонах. По результатам рассмотрения заявки губернатор принял решение выделить администрации Нижнего Новгорода из резервного фонда Нижегородской области на эти цели около 41 млн рублей.

В пресс-службе администрации города также сообщили, что сейчас ведутся работы по восстановлению склонов, поврежденных ливнем.