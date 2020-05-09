Банк "Открытие": только 22% жителей ПФО планируют ремонт в летний период при COVID–19 Бизнес

Только 22% жителей Приволжского Федерального округа готовы потратить летний период после карантина на ремонт квартиры, дома или дачи. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие".

Опрос показал, что 20% жителей ПФО не могут позволить себе необходимый ремонт из-за отсутствия денег. У 3% жителей округа вообще нет своего жилья.

Еще 33% опрошенных намерены потратить не более 30 тысяч рублей, 17% респондентов собираются уложиться в сумму не более 150 тысяч рублей. 6% жителей ПФО готовы на ремонт выделить 300-500 тысяч рублей, желающих вложить в ремонт свыше 1 млн рублей не нашлось.

Из общего числа участников опроса лишь 12% изъявили готовность взять кредит на ремонт, еще 20% назвали такую возможность вероятной, с ответом затруднились 14%, еще 30% сказали, что точно не возьмут кредит, к ответу "скорее нет" склонились 24%.

При этом почти для трети части жителей России в целом ремонт дома или дачи остается веским основанием, чтобы брать кредит в банке, даже несмотря на кризис и падение доходов. Точно не будет брать кредит на ремонт 42% россиян. При этом 12% россиян (и 11% жителей столичного региона) твердо намерены взять такой кредит и еще 17% (и 16% москвичей) склонны поступить так же.

Накануне лета 36% жителей ПФО (среди москвичей таких существенно меньше - 17%) заметили рост цен на товары для дачи, сада и огорода. По мнению 15% такого роста не произошло.

Из Приволжского Федерального округа 27% респондентов (а в московском регионе таких - 52%) не делают продуктовых запасов на зиму за счет большего урожая на даче и не намерены менять привычки из-за коронавирусного кризиса. При этом 42% опрошенных (20% москвичей) заявили, что такие запасы им пригодятся из-за повышения цен, 30% респондентов (28% в Москве и Московской области) сочли продуктовые запасы на зиму необходимостью из-за снижения своих доходов.

Только 1% жителей ПФО (а в Москве - 6%) намерены тратить после карантина больше, чем до начала пандемии, еще 22% (46% в Москве и Московской области) надеются обойтись в посткарантинной жизни без сильной экономии. При этом 42% респондентов (27% - в столичном регионе) заявили, что и до кризиса были вынуждены существовать в режиме экономии. Еще 29% сказали, что потеряли работу, и поэтому им неизбежно придется экономить после карантина.

Опрос проводился банком "Открытие" 14-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.