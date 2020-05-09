"Т Плюс" наращивает вложения в теплосети на 22% Общество

В 2020 году ПАО "Т Плюс" намерено увеличить затраты на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию тепловых сетей на 22% по сравнению с прошлым годом - до 15,5 млрд рублей. Это позволит выйти на рекордный уровень перекладки в 423 км. Об этом заявил генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер в ходе ежегодной селекторной пресс-конференции, посвященной итогам осенне-зимнего периода.

Финансирование программ ремонта и модернизации генерирующих мощностей сохранится примерно на уровне прошлого года и составит 15,4 млрд рублей. Таким образом, общий объем вложений в тепловые сети и генерацию за 2020 год может превысить 30 млрд рублей. Как сообщил в региональной части пресс-конференции директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов, общий объем ремонтной и инвестиционной программы филиала в 2020 году составляет 1,8 млрд рублей.

"Т Плюс" последовательно наращивает инвестиции в улучшение технического состояния тепловых сетей и генерации. Благодаря этому количество повреждений на теплосетях "Т Плюс" в отопительном сезоне снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – с 10 148 случаев до 9 558. При этом количество повреждений на тепловых сетях Нижегородского филиала "Т Плюс" по сравнению с ОЗП 2018/19 годов сократилось на 19%. Снижение числа технологических нарушений на генерирующем оборудовании составило 20% - всего зафиксировано 107 инцидентов против 133 годом ранее.

Рост финансирования происходит на фоне углубления сотрудничества "Т Плюс" с регионами. Так, в 2019 году были подписаны масштабные соглашения о концессии на теплосетевое имущество Саратова и Кирова. С 1 января 2020 года на новую модель рынка тепла перешел Ульяновск, аналогичное решение Правительства РФ принято для Оренбурга и ожидается для Владимира и городов Самарской области. Все это позволяет "Т Плюс" активнее работать над повышением качества теплоснабжения, отметили в пресс-службе компании.

Вместе с тем эти планы могут оказаться под угрозой при сохранении низкого уровня платежной дисциплины. Апрель ознаменовался падением собираемости платежей за тепловую энергию на 20%, причем наихудшие результаты продемонстрировали организации, обслуживающие жилой фонд.

Как сообщил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров, по состоянию на 1 мая 2020 года просроченная задолженность потребителей Дзержинска и Кстово за тепловую энергию, отопление и горячую воду превысила 1,1 млрд рублей.

Андрей Вагнер призвал руководителей регионов обратить внимание на платежную дисциплину УК, ТСЖ и ЖСК, чтобы не допустить срыва подготовки городов к следующей зиме по вине этих организаций.