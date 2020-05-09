Новый мальковый цех для стерляди и форели построен в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новый мальковый цех для стерляди и форели на 100 бассейнов построен в Нижегородской области (п.Мулино, Володарский район). Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

Увеличение мощностей позволит повысить объемы производства малька стерляди и форели приблизительно на 30 тонн в год, пояснили в ведомстве.

Специалисты также отметили, что здесь можно будет инкубировать и другие виды рыб: карпа, сазана и щуку.

"Это означает, что нижегородские рыбхозы смогут закупать рыбопосадочный материал в нашем регионе, а не везти его из других областей", - дополнили в комитете.

Ранее сообщалось, что в меры поддержки нижегородских рыбхозов будут расширены в этом году. В регионе должна появиться новая мера субсидирования – компенсация прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры, что позволит создать новые помещения для хранения рыбы, для инкубационных цехов, а также для комплексов по переработке.