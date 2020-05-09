ЗС НО предлагает учредить звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания региона предлагают учредить звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Соответствующее решение было принято 19 мая на заседании комитета ЗС НО по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

В ходе заседания депутаты рассмотрели проект изменений в закон "О наградах и премиях Нижегородской области". Ранее, 18 марта, данный вопрос рассматривался на заседании комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.

В пресс-службе напомнили, что звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" является формой поощрения граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории региона не менее 10 лет в качестве руководителя и/или учредителя организации, индивидуального предпринимателя.

"Мы решили поддержать наших коллег из комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма. Безусловно, нужно поддерживать людей, которые вносят большой вклад в развитие экономической сферы жизни региона. Такая мера поощрения дается предприятиям, которые внесли значимый вклад в создание новых рабочих мест, в реализацию инвестиционных проектов и внедрение инновационных технологий производства и управления, в обеспечении высокого качества производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, а также за активное участие в реализации программ социально-экономического развития на территории региона. На мой взгляд, такое решение позволит повысить престиж предпринимательской деятельности", - сказал председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Дмитрий Малухин.