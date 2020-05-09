Нижегородцев, не исполняющих постановления КДН, теперь будут штрафовать Общество

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту на заседании 19 мая рассмотрели проект изменений в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект внесен прокурором области.

Проект закона предполагает ответственность за неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области.

Так, нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 5 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

"В прошлом году областная прокуратура проанализировала результаты проверки исполнения муниципальными органами и учреждениями системы профилактики принимаемых представлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В том числе о постановке детей и их родителей, опекунов на межведомственный контроль", - рассказал председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Дмитрий Малухин.

"Анализ показал, что этими органами не во всех случаях исполняются решения муниципальных комиссий. Убежден, что предлагаемый проект закона позволит снизить такого рода нарушения посредством административной ответственности за неисполнение обязательного постановления или представления компетентных органов", - добавил он.