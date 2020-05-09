Ремонтно-реконструкционные работы стартовали в Нижегородском кремле Общество

Фото: из соцсети Facebook, Виктория Азарова

Разработанная проектно-сметная документация реставрации стен и башен Нижегородского кремля, а также конструктивного усиления склона между Зачатьевской и Георгиевской башнями получила положительное заключение от Казанского филиала ФАУ "Главгосэкспертиза России". Отметим, что ранее "НИА Нижний Новгород" об этом сообщало.

Общая стоимость проекта составляет 414 млн руб. Источник финансирования планируемых работ – средства федерального бюджета.

Особое внимание в проекте уделено сохранению исторического облика кремля. Предусматриваются ремонтно-реставрационные работы на Борисоглебской и Георгиевской башнях. На пряслах (участках стены) между Зачатьевской и Георгиевской башнями планируется выполнить вычинку кирпичной кладки (метод восстановления внешнего облика) и обработку ее гидрофобными составами для предотвращения дальнейшего разрушения.

Также в рамках проекта в Борисоглебской башне будет открыт замурованный прежде дверной проем. Через него можно будет попасть на два нижних яруса.

"Развитие и благоустройство Нижегородского кремля – ключевой проект в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Эта величественная средневековая крепость - одна из лучших в России по степени сохранности и вторая по размеру после Московского кремля. Наша задача - сделать территорию Нижегородского кремля максимально комфортной для всех горожан и гостей города. Впервые за более чем 200 лет можно будет пройти по всему периметру стен. Кроме того, кремль должен стать единым культурным центром", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что российские и нижегородские архитектурные бюро разработают проекты к 800-летию Нижнего Новгорода.