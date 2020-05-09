Глеб Никитин представил проект особой экономической зоны "Кулибин" в Нижегородской области Бизнес

АО ДПО Пластик Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил заместителю председателя правительства РФ Юрию Трутневу проект особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области. Совещание в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера РФ состоялось 19 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что в сложившейся экономической ситуации наличие территорий, предусматривающих налоговые льготы для резидентов, становится особенно актуальным.

"У инвесторов есть большое желание локализовать производства в нашем регионе, и важную роль в этом могут сыграть именно готовая инфраструктура, налоговые льготы особой экономической зоны. В качестве площадки была выбрана территория промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик" общей площадью 72,3 гектара в Дзержинске. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, резерв энергетических мощностей. Важно, что особая экономическая зона не требует привлечения бюджетных инвестиций в ее развитие", - отметил Глеб Никитин.

"Область крайне заинтересована в создании ОЭЗ. Планируется, что приоритетными направлениями деятельности станут химия и фармация, которые имеют особое значение для России в целом. Именно поэтому территорией размещения ОЭЗ "Кулибин" выбран Дзержинск – один из крупнейших центров химической промышленности России", - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития региона Тимур Халитов.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев поддержал предложение о создании ОЭЗ в Нижегородской области. Проект постановления будет представлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину для окончательного решения.

В пресс-службе правительства региона отметили, что создание ОЭЗ в Нижегородской области будет способствовать реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках реализации национальных проектов.

Напомним, дзержинское АО "ДПО "Пластик" намерено ввести в эксплуатацию первое в РФ импортозамещающее производство баллонов для газозаправочных комплексов в III квартале этого года. Инвестиции в производство составляют 1,3 млрд рублей, из которых 500 млн рублей - это льготный кредит ФРП.

Новый цех открыли в Дзержинском производственном объединении ДПО "Пластик" в августе прошлого года. Речь идет о запуске производства высоконагруженных стеклопластиковых труб.

Цех производит до 15 км в год высокопрочных армированных труб большого диаметра.

Таким образом, продукция может использоваться для магистральных трубопроводов, для наружных канализационных сетей, для тепловых сетей, для систем водоснабжения, для трубопроводов по транспортировке нефтепродуктов, технической воды, агрессивных растворов химических соединений.